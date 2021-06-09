Kibariye'den ihanet iddialarına şaşırtıcı cevap: "Bütün erkekler eşini aldatıyor"

İhanet iddialarıyla daha öce de sık sık gündeme gelen Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçıki geçtiğimiz günlerde tatil yaptığı otelde bir kadınla el ele yürürken objektiflere yansıdı.

Sevilen şarkıcı Kibariye eşinin görüntüleri hakkında yaptığı açıklamayla duyanlara pes dedirtti.

Bir süre konu hakkında sessizliğini koruyan Kibariye, Uçankuş TV muhabirinin kendisini arayarak görüntüleri sorması üzerine sessizliğini bozarak dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

"GÖZÜMLE GÖRÜRSEM ÖYLE İNANIRIM"

60 yaşındaki Kibariye, 40 yaşındaki eşi Ali Küçükbalçık'ın başka bir kadınla olan görüntülerine, belki iş arkadaşıdır günahına giremem şeklinde konuşarak, "Gözümle görürsem, öyle inanırım. Görüntülerdeki o mu, bilmiyorum. Görüntüler çok net değil, bilemiyorum." diyerek şaşırtan bir açıklamada bulundu.

"BİLMEM NELER İÇİN DE YUVAMI YIKAMAM"

Ardından yanlış anlaşılmaması için genel konuşacağını söyleyen şarkıcı, "Bütün erkekler eşlerini aldatıyor. Tabii ki bu görüntüleri Ali'ye soracağım. Ali, evine çok bağlıdır. Ama bunu gözümle görürsem işler değişir. Bana orijinal delil lazım. Ben gözümle görmediğim sürece inanmam. Bu yuvayı 24 sene boyunca ayakta tuttum. Bilmem neler için de yuvamı yıkamam" ifadelerini kullanması duyanları hayrete düşürdü.