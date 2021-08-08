Kibariye'nin rüzgardan eteği uçuştu! Durumdan rahatsız olan Eşi Ali Küçüklabalçık'ın bulduğu yöntem hayrete düşürdü!

Ünlü şarkıcı Kibariye, geçtiğimiz gün Kuşadası’nda bir otelde sahne aldı. Rüzgar nedeniyle zaman zaman elbisesinin etekleri uçuşan Kibariye zor anlar yaşadı.

MASA ÖRTÜSÜ BAĞLADI

Bu durumdan rahatsız olan eşi Ali Küçükbalçık ise değişik bir yönteme başvurmak zorunda kaldı. Ünlü şarkıcı Kibariye eşinin isteği üzerine beline masa örtüsünü bağladı.

Ayrıca Kibariye'nin aldığı kilolar da gözlerden kaçmadı.

"EVDE HALLEDİYORUZ"

Sık sık aldatma iddialarıyla gündeme gelen çift açıklamalarıyla da dikkat çekiyor. Kibariye son olarak, "Biz karı-koca evde hallediyoruz. Kocam beni çok seviyor. Eminim, son kararım. Ben ciddi olmayan bir şeyi kafaya takmam. Biz iyiyiz evde. Kimse için yuvamı dağıtmam ben. Allah diyor ki; 'Erkeğinize sabırlı olun, erkeğinize hürmet edin.' Ben kendi adıma konuşuyorum. Kimse yanlış anlamasın. Bizi annemiz böyle yetiştirdi. Herkes kendine baksın, sonra herkes herkesi eleştirsin. Herkes mutlu olsun." diye konuşmuştu.