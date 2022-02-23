Kibernetik ne demek, TDK'ya göre Kibernetik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kibernetik ne demek? Kibernetik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kibernetik kelimesi. Peki kibernetik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kibernetik nedir, kibernetik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KİBERNETİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kibernetik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kibernetik kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre kibernetik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Güdüm bilimi

