İstanbul6 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Kıbrıs adasında kritik görüşme

Kıbrıs adasında kritik görüşme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis 26 Şubat Salı günü bir araya gelecek.

Kıbrıs adasında kritik görüşme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis 26 Şubat Salı günü bir araya gelecek.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletler'in (BM) ev sahipliğinde 26 Şubat Salı günü bir araya gelecek.

Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ın konutunda gerçekleşecek olan toplantı sabah 10.30'da başlayacak.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.