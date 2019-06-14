Kıbrıs Gazisi Mehmet Naci Kaya son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs Gazisi Mehmet Naci Kaya, Ankara'nın Ayaş ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Kıbrıs Gazisi Mehmet Naci Kaya, Ankara'nın Ayaş ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Geçirdiği rahatsızlık sonucu 65 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Mehmet Naci Kaya için Ayaş ilçesine bağlı Gökler Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına siyasiler ve iş adamları, Kıbrıs gazisinin yakınları katıldı.
Cenaze namazından sonra Mehmet Naci Kaya, Gökler Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: İHA
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