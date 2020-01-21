Kıbrıs Gazisi Mehmet Ozulu’ya Milli Mücadele Madalyası ve Beratı tevcih edildi

Kuzey Kıbrıs Barış Harekâtı gazisi Mehmet Ozulu'ya Milli Mücadele Madalyası ve Beratı tevcih edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince Kıbrıs Türklerini baskı ve katliamdan kurtarmak üzere 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekâtı'na katılan Mehmet Ozulu'ya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı takdim edildi. Kıbrıs Gazisi Ozulu, harekât sırasında anılarını kaleme aktardığı 46 yıllık mektubu, madalya ve beratını takdim eden Vali Epcim ile paylaştı. Vali Cüneyt Epcim 50. yıl dönümüne yaklaşan harekât sayesinde bölgedeki Türk nüfusunun bugün güven ve huzur içerisinde yaşadığını belirtti.

Harekât esnasında birçok askerimizin şehadete ulaştığını aynı zamanda birçoğunun da gazilik mertebesine eriştiğini kaydeden Vali Epcim, "Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Aynı zamanda gazilerimize sağlık, sıhhat ve afiyetler temenni ediyorum. O gün verilen mücadelelerin, ülkemiz için ne derece önemli olduğu bugün yaşananlar dikkate alındığında daha iyi anlaşılacaktır. Son dönemde yaşadıklarımız Kıbrıs Barış Harekâtı'nın ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkardı. Destanlaşan kahramanlıklara imza atarak harekâtın planlandığı şekliyle sonuçlanmasında çok büyük fedakârlıkları olan gazilerimizin Milli Mücadele Madalyası ve Beratı ile tevcih edilmesi son derece önemliydi. Bu yönüyle de devletimizin ilgili kurumları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ortak adımlarıyla Kıbrıs gazilerimize madalya ve beratları tevcih edilmeye başlandı. Orada verilen mücadelelere tanıklık eden, bizzat içerisinde yer alan Mehmet Ozulu'ya Cumhurbaşkanlığı'mızın himayelerinde madalyasını bugün takdim edeceğiz. Bu vesileyle değerli gazimize şükranlarımı sunuyorum, Milli Mücadele Madalyası ve Beratının hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Yaşamını esnaflıkla sürdüren Gazi Mehmet Ozulu ise makineli tüfek nişancısı olarak yer aldığı harekâta ilişkin anılarının hafızasında tazeliğini koruduğunu söyledi. Silah arkadaşlarından bazılarını şehit verdiklerini aktaran Gazi Ozulu, "Cephaneci arkadaşım şehit oldu. Nişancı yardımcım vuruldu. Allah bize fırsat verdi gittik. Vazifemizi yaptık, geldik. Harekâta beraber katıldığım arkadaşlarımızla bugün dahi görüşüyoruz. Çok dostumuz oldu." dedi.

Valilik makamında gerçekleştirilen takdim töreninde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Haluk Akkoyunlu da yer aldı.

Kaynak: İHA