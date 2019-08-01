Kıbrıs gazisi Rüstem Becer'e son görev

ÇANAKKALE (AA) - Kıbrıs Barış Harekatı gazilerinden Rüstem Becer son yolculuğuna memleketi Gelibolu'da uğurlandı.

İkamet ettiği İstanbul Dikilitaş'ta hayatını kaybeden Becer'in Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda memleketi Gelibolu ilçesi Ilgardere köyü meydanına getirildi.

Burada yapılan dua ve kılınan cenaze namazının ardından Becer'in cenazesi, toprağa verildi.

Cenaze törenine Becer'in yakınlarıyla Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Albay Emrullah Büyük, Gelibolu İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan, Gelibolu İlçe Jandarma Komutanı Cem Gökdemir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze töreninin ardından Çanakkale Valisi Tavlı ve beraberindeki heyet, Becer'in köyündeki evine giderek ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.





Kaynak: AA