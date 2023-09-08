Kıbrıs Gazisi Sayıner son yolculuğuna uğurlandı

Dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Muharrem Sayıner (70) bugün Cuma namazına müteakip Bağlarbaşı Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Yeni Garipler mezarlığında toprağa verildi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Kıbrıs Gazisi Sayıner son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Muharrem Sayıner son yolculuğuna uğurlandı.

Dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Muharrem Sayıner (70) bugün Cuma namazına müteakip Bağlarbaşı Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Yeni Garipler mezarlığında toprağa verildi.

Gazi Muharrem Sayıner'in Türk Bayrağına sarılı tabutu askerlerin omuzlarında Bağlarbaşı Cami avlusuna getirildi. Bayburt Müftüsü Abdurrahman Şahin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından askerlerin omuzlarında Yeni Garipler Mezarlığında edilen dualar eşliğinde toprağa verildi. Burada Gazi Muharrem Sayıner'in oğlu Ali Sayıner'e Türk Bayrağı takdim edildi.

Gazi Muharrem Sayıner'in oğulları Ali ve Adem Sayıner, kardeşleri ve yakınlarının yanı sıra cenaze törenine Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya, İl Jandarma Komutanı Albay Dr. Talha Övet, Bayburt İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, Bayburt Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Selami Köksal, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kıbrıs Gazisi Sayıner son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Sayıner son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Sayıner son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Sayıner son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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