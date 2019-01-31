Kıbrıs gazisinin parasını çaldılar, gece kulübünde yakalandılar

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kıbrıs gazisi 66 yaşındaki Ferhat Yılmaz, İstanbul'da yaşayan oğluna para göndermek için sıra beklediği bankanın içinde iki kişi tarafından soyuldu. Soygunu yapan gençler, bir gece kulübünde eğlenirken yakalandı.

Olay Başkent Lefkoşa'da terminal bölgesinde bulunan bir bankanın şubesinde meydana geldi. Ferhat Yılmaz, başka bir bankadan çektiği 31 bin TL'yi İstanbul'a göndermek için bir bankanın şubesine girdi.

Bankaya giren B.T. (21) ve R.C.Ç (21), bankaya girerek, Yılmaz'ın elindeki zarfı alıp kaçarken; Yılmaz da, "yardım edin" diye bağırmaya başladı. Olay yerine gelen Lefkoşa Adli Şube ve Cürmü Önleme Şubesi ekipleri inceleme yaptı.

SOLUĞU GECE KULÜBÜNDE ALDILAR

İncelemelerin ardından gazinin parasını çalan şüphelilerin fotoğrafları medya ile paylaşıldı. Polis, olaydan 10 saat sonra şüphelilerin, Lekfoşa'dan 40 km uzaklıkta bulunan Güzelyurt'ta bir gece kulübünde olduğu bilgisine ulaştı. Gece kulübüne baskın yapan polis, iki şüpheliyi eğlenirken yakaladı. Zanlıların 31 bin TL'nin yarısını harcadığı tesbit edildi. Zanlılar polis tarafından gözaltına alındı.

SOYGUN ANINI ANLATTI

Kıbrıs gazisi Yılmaz, olay sırasında bankada güvenlik görevlisinin olmadığını belirterek, "Yaşadıklarım karşısında şoka uğradım. Her şey bir anda olup bitti. Bir bankadan oğluma para göndermek için para çektim. Daha sonra başka bir bankaya gittim. Sıra numarası alıp bekleyemeye başladım. Koltuklardan birinde oturuyordum. İçerisi çok fazla kalabalık değildi. Aniden elimdeki zarf bir şahıs tarafından çekilerek alındı. Kapıya yakın oturduğum için zarfı alıp hemen, yanındaki diğer kişi ile dışarı doğru koşmaya başladılar. Ben de bir süre peşlerinden koştum ancak yakalayamadım. Daha sonra bankaya döndüm. Oradakiler de ne olduğunu tam anlayamadı. Olayı anlattım, kamera görüntülerine bakıldı ve polis çağrıldı. Ben de polis ile birlikte görüntüleri izledim. O iki şahıs beni gözüne kestirmiş, takip etmiş" dedi.

DHA