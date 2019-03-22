Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nden 10 bin dolar ödüllü yarışma

15 Kasım 2020 yılında ziyarete açılması planlanan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin mimari projesinde, müzenin girişinde sergilenecek heykelin tasarlanması için 14 Türk Devleti Sanatçılarına yönelik başlatılan 10 bin dolar ödüllü Heykel Tasarım Yarışması ile ilgili basın toplantısı düzenlendi.

Rektör Vekili Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç, Plastik Sanatlar Bölüm Başkanı Yücel Yazgın ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Müdür Vekili Görkem Bulunç katılım sağladı.

Doç. Dr. Tüzünkan: "Yaşam boyu sanat eğimini sürdürülebilir kılma yolunda ilerliyoruz"

Hipokratın "Sanat Uzun Hayat Kısa" sözünü anımsatan Doç. Dr. Tüzünkan, "Bu söz bize hayatın bitmesine rağmen sanatın yüzyıllarca sürdüğünü ve geleceğe bir miras olarak bırakıldığını söylüyor. Üniversite olarak biz de, görsel sanat, tasarım, mimari, spor, müzik, dans ve tiyatro üzerine de yenilikçi bir eğitim anlayışını benimsemiş durumdayız. Bu çerçevede de Kıbrıs'ta sanatın yüzyıllar boyunca yer edinmesi ve kültürel miras olarak kalması için Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi, Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi, Denizcilik Müzesi, Herbaryum Müzesi'ni hayata geçirdik" dedi. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin ülkenin modern ve çağdaş sanat alanındaki birikimini ortaya çıkarmayı hedeflediğini belirten Doç. Dr. Murat Tüzünkan, müzenin 14 Türk Devleti ve Topluluğu ile bir köprü oluşturma misyonunu da edindiğini sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu: "Türki cumhuriyetlerin kültürünü, tarihini ve sanatını yansıtacak heykel tasarlanacak"

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin Kurucu Rektör Dr. Suat İrfan Günsel'in vizyonu ve fikirleri ile oluşturulduğunu dile getiren Rektör Vekili Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu da, müzenin oluşturulma süreci ile ilgili bilgileri paylaştı.

Müzenin girişinde tüm Türk Dünyası'nı yansıtan bir heykelin konulmasının öngörüldüğünü aktaran Prof. Dr. Sadıkoğlu, bu kapsamda 14 Türk Devlet Sanatçılarına yönelik 10 bin dolar ödüllü bir yarışma başlattıklarını açıkladı. Prof. Dr. Sadıkoğlu, çapı 6 metre alanı kapsayacak şekilde yapılacak heykelin, 14 Türk Devletininn sanatını, tarihini ve kültürünü yansıtacak özellikleri taşıyacağını belirtti.

1 Ağustos 2019 tarihine kadar başvurular alınacak

Tüm Türk Cumhuriyetlerin ressamlarına ve Ressamlar Birliğine mektuplar gönderildiğini dile getiren Prof. Dr. Sadıkoğlu, Avrupa'dan Türk kökenli veya yabancı ressamlardan da kendi düşüncelerini yansıtan bir eskiz talep ettiklerini söyledi. 1 Ağustos 2019 tarihine kadar toplanan eskizlerin 14 Türk Devletinden oluşturulan jüri heyeti tarafından 20 en iyi eskizin seçileceğini ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin internet sitesi üzerinden tüm dünyanın oylamasına sunulacağını aktaran Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, en çok oy alan eskize göre, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin girişinde Türk Dünyasının ortak değeri olan bir bronz, taş veya granitten tasarlanan bir heykel yapılacağını kaydetti.

10 bin dolar ödül verilecek

Düzenlenen yarışma sonucunda birinci gelerek müzenin girişinde kullanılacak olan heykeli tasarlayan sanatçının 10 bin dolar ile ödüllendirileceğini açıklayan Prof. Dr. Sadıkoğlu, Seçici Kurul tarafından değerlendirilecek 30 eserin de müzede sergileneceğini ve bu eserleri hazırlayan sanatçılara da çeşitli ödüller verileceğini kaydetti.

30 jüri üyesinin yer alacağı seçici kurulda iki Kıbrıslı Türk sanatçı da yer alıyor

Yarışmaya başvuruların Kıbrıs Modern Sanat Müzesi web sitesi üzerinden yapılacağını dile getiren Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, eserlerin 14 Türk Devleti ve Topluluklardan ressamlardan oluşan 30 kişilik Seçici Kurul tarafından değerlendirileceğini söyledi. Kıbrıslı Türk sanatçılar Mustafa Hastürk ile Yücel Yazgın'ın da seçici kurulda yer alacağını dile getiren Prof. Dr. Sadıkoğlu, yarışma sonuçlarının son başvuru tarihi olan 1 Ağustos 2019 tarihinden itibaren 1 ay içerisinde açıklanacağını belirtti.

Kaynak: İHA