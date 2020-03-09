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Kıbrıs Rum kesiminde ilk koronavirüs vakası tespit edildi

LEFKOŞA (AA) - Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.Rum basınında yer alan haberlere göre, Güney Kıbrıs Rum kesiminde 2 kişide koronavirüs olduğu doğrulandı.Rum kesiminde 42 kişiye koronavirüs testi yapıldığı ve bunlardan ikisinin...

Kıbrıs Rum kesiminde ilk koronavirüs vakası tespit edildi

LEFKOŞA (AA) - Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Rum basınında yer alan haberlere göre, Güney Kıbrıs Rum kesiminde 2 kişide koronavirüs olduğu doğrulandı.

Rum kesiminde 42 kişiye koronavirüs testi yapıldığı ve bunlardan ikisinin pozitif çıktığı ifade edildi.

Rum Sağlık Bakanı'nın konuyla ilgili açıklama yapacağı kaydedildi.

Kaynak: AA




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