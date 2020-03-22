İstanbul7 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

LEFKOŞA (AA) - Kıbrıs Rum kesiminde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti.Rum Sağlık Bakanlığı, hastanede tedavi gördüğü sırada koronavirüs testi pozitif çıkan 70 yaşındaki erkek hastanın hayatını kaybettiğini duyurdu.Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkilileri,...

Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

LEFKOŞA (AA) - Kıbrıs Rum kesiminde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti.

Rum Sağlık Bakanlığı, hastanede tedavi gördüğü sırada koronavirüs testi pozitif çıkan 70 yaşındaki erkek hastanın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkilileri, ülkede bugün 9 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 84'e ulaştığını açıklamıştı.

Kaynak: AA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT