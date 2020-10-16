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Kıbrıs tatlısı Gelinim Mutfakta tarifi, nasıl yapılır? Kıbrıs tatlısı Malzemeleri

Kanal D ekranlarının sevilen yemek yapma yarışması Gelinim Mutfakta'da gelinler bugün Kıbrıs tatlısı yapacak. Kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır? ise merak konusu oldu. İşte Kıbrıs tatlısı yapılışı, tarifi ve malzemeleri haberimizde...

Kıbrıs tatlısı Gelinim Mutfakta tarifi, nasıl yapılır? Kıbrıs tatlısı Malzemeleri

Kıbrıs tatlısı yapılışı ve tarifi.. Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezonda yepyeni yarışmacılarla izleyici ile buluştu. Gelinler bugün Kıbrıs tatlısı yapacak. Peki kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır? Kıbrıs tatlısı nedir? Malzemeleri nelerdir? detaylar haberimizde.. 

Kıbrıs tatlısı Gelinim Mutfakta tarifi, nasıl yapılır? Malzemeleri

KIBRISI TATLISI MALZEMELERİ

3 adet yumurta
Yarım su bardağı toz şeker
Yarım su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı galeta unu
1 su bardağı kırılmış ceviz
1 su bardağı Hindistan cevizi
1 paket kabartma tozu

Kreması için:

1 litre süt
1 su bardağı nişasta
Yarım su bardağı toz şeker
1 paket vanilya
1 paket krem şanti
Şerbeti için:
2 su bardağı su
1,5 su bardağı şeker
1 paket vanilya

 

GELİNİM MUTFAKTA KIBRIS TATLISI NASIL YAPILIR?

Kıbrıs tatlısının şerbeti soğuk dökülür. Bu nedenle önce şerbeti hazırlayarak işe başlayın. Bir tencereye suyu ve şekeri alın. Kaynamaya başlayınca altını kısın. 15 dakika ocağı kapatın, vanilyayı şerbete ekleyip karıştırdıktan sonra soğumaya bırakın.

Tatlının keki için yumurtalarla şekeri güzelce çırpın. Ardından diğer malzemeleri ekleyip bir kek hamuru elde edin. Hamurunuzu yağlanmış bir tepsiye dökün.

Fırını 160 dereceye ayarlayıp keki fırına verin. 30 dakika pişirin. Çıkarır çıkarmaz soğuk şerbeti üzerine döküp çekmesi ve soğuması için bir kenara alın.

Bu esnada süt, nişasta, vanilya ve şekeri bir tencerede muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Altını kapattıktan sonra toz halindeki krem şantiyi ilave edip mikserle 5 dakika çırpın.

Soğuyan şerbetli kekin üzerine kremayı döküp her tarafının eşit olması için bir spatula yardımıyla üzerini düzleyin. Bolca Hindistan cevizi de serptikten sonra buzdolabına koyun. 2-3 saat soğuyup katılaşınca servis edebilirsiniz.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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