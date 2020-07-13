Kıbrıs Vakıflar İdaresi, İngiliz Üsler Bölgesi'ndeki malları için hukuki girişim başlattı

LEFKOŞA (AA) - Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF), Kıbrıs Rum Yönetimi ve Birleşik Krallık arasında yapılan anlaşma ile İngiliz Egemen Üsler Bölgeleri'ndeki vakıf mallarının sivil kullanım ve yerleşime açılmasına itiraz ederek hukuki girişim başlattı.

EVKAF'tan yapılan yazılı açıklamada, bu anlaşmanın bölgedeki vakıf malları üzerinde hukuksuz bir müdahale olduğu ve EVKAF'ın burada hak sahibi olduğu belirtildi.

Açıklamada, EVKAF tarafından İngiliz üslerindeki tüm malların savunulması ve korunması için gerekli tüm hukuki girişimlerin başlatıldığı belirtildi.

İngiliz Üsler Bölgesi yetkililerine, vakıf mallarıyla ilgili tapuların da yer aldığı bir ihtarnamenin gönderildiği yer alan açıklamada, EVKAF'ın izni olmadan mallarının başkalarına verilmesi halinde mahkemeye gidileceği ifade edildi.

Ada'daki tüm vakıf mallarının "ata mirası" olduğu kaydedilen açıklamada, vakıf mallarının insanlığa hizmet etmek için bağışlandığını ve bu mallar üzerindeki hakların savunulmasının insani bir mesele olduğu kaydedildi.

Birleşik Krallık yetkililerine de çağrı yapılan açıklamada, "Köklü bir vakıfçılık geleneğine sahip Birleşik Krallık'ın vakıf malları konusunda gerekli hassasiyeti göstereceğine ve insanlığın hizmetine adanmış vakıf malları için vakıf ruhuna uygun bir karar alacağına eminiz." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Birleşik Krallık ile Kıbrıs Rum Yönetimi arasında 2014'te imzalanan anlaşma ve bu anlaşmayla ilgili son duyurunun, Kıbrıs Türk halkı ve Türkiye'nin rızasını görmezden geldiği ve bu nedenle 1960 Kuruluş Antlaşması'nın ana felsefesini ihlal ettiği vurgulandı.

- "EVKAF, binlerce dönüm tapulu vakıf taşınmazlarının mütevellisidir"

EVKAF'tan yapılan açıklama şöyle devam etti:

"Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Ağrotur ve Dikelya İngiliz Egemen Üs Alanları'nda bulunan binlerce dönüm tapulu vakıf taşınmazlarının mütevellisidir. Vakıf taşınmazları üzerinde yapılacak herhangi bir geliştirme için, geliştirmeyi yapacak kişilerin EVKAF idaresi ile kira sözleşmesi imzalamaları ve kiralarını EVKAF idaresine ödemeleri gerekmektedir.



Aksi takdirde EVKAF, uluslararası kanunlara göre vakıf taşınmazları üzerindeki geliştirmelere itiraz eder ve İngiliz makamlarını ve dahil olan tüm makamlarına karşı hukuki tüm haklarını saklı tutar."

Rum yönetimi ile İngiltere arasında İngiliz Egemen Üsler Bölgeleri'nin askeri amaçlar haricindeki alanlarının sivil kullanıma açılması yönünde 2014'te yapılan anlaşmanın uygulama aşamasına geldiği Rum yetkililer tarafından geçen ay duyurulmuştu.





Kaynak: AA