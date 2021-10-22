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Kıbrıs Zafere Doğru 11. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Kıbrıs Zafere Doğru 11. bölüm canlı izle

Cuma akşamları izleyici karşısına çıkan Kıbrıs Zafere Doğru dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Samson'ın yeni bir tuzak için planlar yapacağı yeni bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Kıbrıs Zafere Doğru 11. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Kıbrıs Zafere Doğru 11. bölüm canlı izle linklerine yer verdik...

Kıbrıs Zafere Doğru 11. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Kıbrıs Zafere Doğru 11. bölüm canlı izle

Bir Zamanlar Kıbrıs'ın devamı olan Kıbrıs Zafere Doğru heyecan dolu yeni bölümüyle izleyici karşısına geçiyor. Bu bölümde Kemal'i nelerin beklediğini merak ediyorsanız kaçırmadan izlemelisiniz. Diziyi internetten izlemek isteyenler için haberimizde Kıbrıs Zafere Doğru 11. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Kıbrıs Zafere Doğru 11. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

KIBRIS ZAFERE DOĞRU 11. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | TRT 1 KIBRIS ZAFERE DOĞRU 11. BÖLÜM CANLI İZLE 

Erenköy'e varamadan pusuya düşen Kemal ve Ankaralı'nın mangası, yollarına mücahit arkadaşlarından kayıplar vererek devam eder. Erenköy'de Ankaralı, Kemal ve Rauf'un uzun zaman sonra yaşanan kavuşması ile kollar savaş için sıvanır.

Makaryos basın toplantısı ile Türklere teslim olmaları için bir gün mühlet verirken Barış Gücü askerleri tampon bölgelerden çekilir ve Türklerle Rumlar göğüs göğüse bir savaş için karşılıklı kalır.

Kıbrıs Zafere Doğru 11. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Kıbrıs Zafere Doğru 11. bölüm canlı izle

Lefkoşa'da ise Ankaralı'nın nişanlısı doktor Ayşe işe Kemal'in eşi İnci daha tanışmaya fırsat bulamadan kendilerini bir kavganın iki tarafı olarak bulurlar. Bilmedikleri şey, birlikte hareket ederken Pembe'nin peşinde olduğu hain tarafından takip edildikleridir.

Sabah saatleri ile adanın dört bir yanında Rum taarruzları başlar. Erenköy'ün civar köylerinden sivilleri kurtarmak üzere göreve giden Ankaralı ve Kemal'in mangası, Mansura'da karadan; Rauf ve diğer mücahitler Erenköy'de denizden kuşatılır. Tepelerine bombalar yağmaya başlar. Erenköy'de bombalarla, destroyerle, helikopterle, jetlerle topyekûn bir savaş zamanıdır.

KIBRIS ZAFERE DOĞRU 11. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

TRT 1 KIBRIS ZAFERE DOĞRU 11. BÖLÜM CANLI İZLE 

Kıbrıs Zafere Doğru 11. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Kıbrıs Zafere Doğru 11. bölüm canlı izle

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