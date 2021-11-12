Ekranların en çok izlenen dizilerinden Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölümüyle TRT 1 ekranlarındaki yerini alıyor. Yüzbaşı Cengiz Topel’in öldürülmesi üzerine Ankaralı, Türkiye’ye dönüp arkadaşının cenazesini annesine teslim etmeden önce intikam yemini eder. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Kıbrıs Zafere Doğru 14. bölüm full, tek parça izle | Kıbrıs Zafere Doğru son bölüm YouTube izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

KIBRIS ZAFERE DOĞRU 14. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KIBRIS ZAFERE DOĞRU SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Yüzbaşı Cengiz Topel’in öldürülmesi üzerine Ankaralı, Türkiye’ye dönüp arkadaşının cenazesini annesine teslim etmeden önce intikam yemini eder. Bu yolda yalnız hareket edip başka kimsenin sorumluluğunu almak istemeyen Ankaralı’yı, mücahit kardeşleri yalnız bırakmaz.

Kıbrıs, Yüzbaşı Cengiz’e gözyaşlarıyla dolu bir cenaze merasimi düzenlerken Ankaralı, intikam için ölüm görevine çıkar. Ankaralı’nın gerçek adı ve soyadını içeren mektup geride kalanlara ulaştırılır. Ankaralı’nın vedası sadece Kıbrıs’a değil tüm sevdiklerine acı bir haberle gelir.

TRT 1 CANLI YAYIN KIBRIS ZAFERE DOĞRU 14. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KIBRIS ZAFERE DOĞRU SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE