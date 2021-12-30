Cuma akşamları televizyon ekranlarında izlenen Kıbrıs Zafere Doğru dizisi, 31 Aralık 2021 tarihinde ekranda görülmedi. Nedenini merak eden dizi izleyicileri "Kıbrıs Zafere Doğru bugün neden yok 31 Aralık 2021 Cuma ? Kıbrıs Zafere Doğru dizi bu hafta yok mu? Yeni bölüm ne zaman oynuyor?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...

KIBRIS ZAFERE DOĞRU BUGÜN NEDEN YOK 31 ARALIK 2021 CUMA ? KIBRIS ZAFERE DOĞRU DİZİ BU HAFTA YOK MU? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN OYNUYOR?

Kıbrıs Zafere Doğru dizisi, yılbaşı tatili nedeniyle bu akşam yayınlanmayacak. Dizi ekibi ve setinin tatil haklarını kullanması sonucu bu akşam yayına girmeyen Kıbrıs Zafere Doğru, haftaya yine aynı gününde ve aynı saatinde TRT1 ekranlarında seyircisiyle buluşacak.

KIBRIS ZAFERE DOĞRU KONUSU NEDİR?

Yitirilen hayatlar, paramparça olan aşklar ve varoluş mücadelesi 1963 yılında adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar.

Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk’ün lideri haline gelir. Kıbrıs’ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye’den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa’da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer.