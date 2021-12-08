Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı TRT 1 ekranlarında yayınlanan diziden üzücü haber geldi. Kıbrıs Zafere Doğru dizisi için final yapma kararı verildi. Peki Kıbrıs Zafere Doğru final mi yapıyor, bitiyor mu? Kıbrıs Zafere Doğru final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor? İşte detaylar...

KIBRIS ZAFERE DOĞRU FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTİYOR MU? KIBRIS ZAFERE DOĞRU FİNAL NE ZAMAN?

TMC Film yapımı olup ilk bölümü 1 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan tarihi dönem draması türündeki Türk televizyon dizisi olan Kıbrıs adasındaki çatışmaları ve Kıbrıs Sorunu'nun gelişimini konu edinen dizi, Enosis yanlısı Kıbrıs Rumlarının Kıbrıs Türklerine yönelik saldırgan faaliyetlerini de içermektedir. Dizinin adı ilk sezon Bir Zamanlar Kıbrıs olsa da ikinci sezon Kıbrıs: Zafere Doğru olarak değişmiştir.

Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu'nun oyuncu kadrosunda yer aldığı Kıbrıs Zafere Doğru dizisinin final yapacağı iddialarının doğru olduğu öğrenildi.

KAÇINCI BÖLÜMDE, NEDEN FİNAL YAPIYOR?

TRT 1'in ilgiyle takip edilen dönem dizisi, 'Kıbrıs Zafere Doğru'dan seyircisini üzecek haber geldi Kıbrıs'ın ''Çanakkale Destanı'' olarak tarihe geçen Erenköy Direnişi'nin ekranlara geldiği yeni sezonda, ''Kıbrıs Zafere Doğru'' ismiyle izleyiciyle buluşan dizinin final yapacağı öğrenildi.

Kıbrıs Zafere Doğru dizisi için düşük reyting sebebiyle 31. bölümde final yapma kararı verildi.