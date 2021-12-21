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Kıbrısçık ne demek, TDK'ya göre Kıbrısçık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kıbrısçık kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kıbrısçık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kıbrısçık nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kıbrısçık kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kıbrısçık ne demek, TDK'ya göre Kıbrısçık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kıbrısçık ne demek? Kıbrısçık TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Kıbrısçık kelimesi. Peki Kıbrısçık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kıbrısçık nedir, Kıbrısçık kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

KIBRISÇIK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kıbrısçık kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Kıbrısçık kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bolu iline bağlı ilçelerden biri

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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