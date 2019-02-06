Kıbrıslı liderler bir araya gelecek

RUM Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı aradı ve görüşmek istediğini iletti.

KKTC Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada; Anastasiadis'in Akıncı'yı aradığı belirtilerek, Şubat ayının son haftası belirlenecek bir günde BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar'ın ev sahipliğinde bir araya gelinmesi için iki tarafın istişare içinde olacağını vurgulandı.

Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute, Ada'da görüşmeler yaptı. Akıncı ve Anastasiadis ile görüşen Lute'nin "ortak bir belge" hazırlamak için çalışmalar yaptığı öğrenildi.

Kıbrıslı liderler, Haziran ayında başlatılması planlanan müzakereler öncesinde, süreci canlı tutmak istiyor. Rum yönetimi lideri Anastasiadis da, "ortak belge" için Türk tarafının, başta güvenlik olmak üzere "siyasi eşitlik'te geri adım atmasını istiyor.

KKTC'de Nisan 2020'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak. Akıncı'nın da seçimlerde yeniden aday olması bekleniyor.

DHA