Kıbrıs’ta 12 İsrailli, 19 yaşındaki kıza tecavüz ettiği gerekçesiyle gözaltında

GÜNEY Kıbrıs'ın dünyaca ünlü eğlence merkezi Ayia Napa'da 12 İsrailli turist, 19 yaşındaki bir İngiliz turiste tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Güney Kıbrıs ile İsrail arasında diplomatik gerginliğe neden olan olay Salı gecesi meydana geldi. Adı açıklanmayan İngiliz turist, Çarşamba günü polise giderek "İsrailli turistlerin tecavüzüne uğradığı" şikâyetinde bulundu.

ASKER ÖNCESİ KUTLAMA

Rum medyasının fazla yer vermediği olayı, İsrail medyası gündeme getirdi. İsrail medyasında çıkan haberlere göre; "tecavüz suçlaması yapılan" 12 kişiden 2'si 16 ile 17 yaşları arasında. Habere göre; 12 kişilik grup, askere gitmeden önce kutlama yapmak amacıyla Ayia Napa'ya geldi.

İsrailli turistlerin bir eğlence mekânında eğlenirken, 19 yaşındaki turist kızla tanıştığı ifade edilen haberlerde, "kadının kendi rızası ile otelde birlikte olduğu" iddialarına yer verildi.

Gözaltına alınanlardan birinin annesini aradığı ve "Anne ben hiçbir şey yapmadım" dediğini aktaran İsrail medyası, Dışişleri Bakanlığı'nın konuyu yakından takip ettiğine dikkat çekti.

"ARKADAŞIMIZ TECAVÜZE UĞRADI"

Gençlerin avukatı Yaniv Habari de, "çocukların durumları iyi" açıklaması yaptı. Habari, gençlerin tecavüz suçlamasını kabul edip etmediği ile ilgili soruyu ise yanıtsız bıraktı.

İsrail medyasından Ynet News sitesine konuşan kadının arkadaşları ise, "İsrailliler sarhoştu. Arkadaşımızın tecavüze uğradığından eminiz. Onu tanıyoruz. Umarım yakalananlar en sert şekilde cezalandırılır" açıklaması yaptı.

BAKANLIKLAR DEVREDE

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın, Güney Kıbrıs'taki Büyükelçilik aracılığıyla, gözaltındaki İsraillilerle iletişime geçtiği bildirildi. Olay İngiliz medyasında da geniş yer buldu.

İngiliz Daily Mail gazetesi de, "19 yaşındaki İngiliz kadın, İsrailli bir çete tarafından Ayia Napa'da bir otelde tecavüze uğradı" başlığını kullandı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın da olayı takip etmesi için diplomatlarını görevlendirdiği kaydedildi.

DHA