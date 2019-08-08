Kıbrıs’ta Batı Nil Virüsü paniği

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) bir kişinin Batı Nil virüsünden ölmesinin ardından Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde de aynı vakadan görüldüğü öğrenildi.

KKTC'de geçtiğimiz hafta bir kişinin yaşamını yitirmesinden sonra Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde de 3 kişinin Batı Nil Virüsü teşhisi ile hastaneye yatırıldığı aktarıldı. Rum tarafında hastaneye yatırılan 3 kişinin durumunun ise ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaynak: İHA