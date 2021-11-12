Kıbrıs'ta deprem mi oldu 12 Kasım 2021? Kıbrıs neden sallandı 12 Kasım 2021? Son dakika haberine göre AFAD, deprem büyüklüğünün 3.7 olduğunu açıkladı. Peki, Kıbrıs'ta deprem mi oldu 12 Kasım 2021? Kıbrıs neden sallandı 12 Kasım 2021? İşte detaylar...

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AFAD'dan gelen bilgiye göre Kıbrıs ve ilçelerinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin yaşanmasının ardından, ilçelerde yaşayan vatandaşlar sosyal medyada depremi hissettiklerini dair mesajlar paylaştı. Peki, Kıbrıs'ta deprem mi oldu 12 Kasım 2021? Kıbrıs neden sallandı 12 Kasım 2021? Detaylar haberimizin devamında... KIBRIS'TA DEPREM Mİ OLDU 12 KASIM 2021? KIBRIS NEDEN SALLANDI 12 KASIM 2021? AFAD, Kıbrıs'ın Limassol şehrinde, saat 17:26 sularında, 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. #Deprem

Büyüklük : 3.7 (Mw)

Yer : Limassol

Tarih-Saat : 12.11.2021, 17:26:15 TSİ

Enlem : 34.8240 N

Boylam : 33.0680 E

Derinlik : 18.50 km

Detay : https://t.co/zdO9zw6MHT@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 12, 2021