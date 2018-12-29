İstanbul7 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Kıbrıs’ta doğal tankerinde patlama

Kıbrıs’ta doğal tankerinde patlama

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi karasuları açıklarında Malta bayraklı bir petrol tankerinde sabah saatlerinde patlama meydana geldi.

Kıbrıs’ta doğal tankerinde patlama

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi karasuları açıklarında Malta bayraklı bir petrol tankerinde sabah saatlerinde patlama meydana geldi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin karasularının açıklarında bir petrol tankerinde patlama meydana geldi. Malta bayraklı gemide meydana gelen patlama sonrasında mürettebattan bazılarının suya atlayarak gemiyi tek ettiği aktarıldı. Rum tarafının arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği kaydedilirken gemideki 17 kişilik mürettebattan 2'sinin yaralandığı belirtildi. Patlama meydana gelen geminin ise boş olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.