Kıbrıs'ta pes dedirten olay! 14 yaşındaki öz kızına 3 kez tecavüz etti

KKTC'nin Mağusa kentinde Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin devriye görevi sırasında bir araç içerisinde küçük bir kızla yarı çıplak şekilde O.D. isimli kişiyi yakalamıştı. Olaya ilişkin yapılan polis soruşturmasında O.D. isimli kansızın 14 yaşındaki öz kızına 6 saat içinde 3 kez tecavüz ettiği ortaya çıktı.

Polis O.D hakkında "yakın akraba ile cinsi münasebet", "16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz", "cinsel istismar" ve "cinsel saldırı" suçlamaları ile soruşturma başlattı.

"KIZIMI KÖTÜLEYEMEM"

O.D. dün Mağusa Kaza Mahkemesi'nde yargıç karşısına çıkarıldı. Avukatı bulunmayan zanlıya yargıcın "Bir şey söylemek ister misin" diye sorması üzerine konuşan zanlı, “Bir şey söylemiyorum. Kızımı kötüleyemem” diyerek pes dedirtti. Mahkeme zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

OĞLUNUN CİNSEL ORGANINI ÖPERKEN FOTOĞRAF ÇEKMİŞ

O.D daha önce de küçük oğlunun cinsel organını öperken çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşması nedeni ile tutuklanmıştı.

Kaynak: Kıbrıs Postası