Kıbrıs'ta şiddetli deprem: 5,3 ile sallandı

Son dakika haberi... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bağlı Gazi Magusa kentinde 5,3 şiddetinde deprem meydana geldi.

Depremin Hatay'da da hissedildiği belirtilirken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.27'de Kuzey Kıbrıs'ın Gazimağusa kentinde 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Bu arada AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, depreme ilişkin gelişmelerin takip edildiği bildirildi