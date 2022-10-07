Kibrit İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kibrit İmal İşçisi görev tanımı nedir, Kibrit İmal İşçisi ne iş yapar, Kibrit İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kibrit İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kibrit İmal İşçisi Tanımı;

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Kibrit İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Kibrit İmal İşçisi Maaşları

Kibrit İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük Kibrit İmal İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kibrit İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8131.41

Meslek Adı :

Kibrit İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kibrit imalinde gerekli el ve makine işlerinin birini veya birkaçını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kibrit İmal İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bir öğütme ve karıştırma makinesini kullanarak formulüne göre kibrit başı karışımını yapmak,

b) Küçük ağaç blokları makineye vererek bunları kibrit boyuna uygun gelecek şekilde kesmek,

c) Kibrit çöplerini delikli ağaç bir çerçeveye geçirip tespit eden diğer bir makineyi çalıştırmak,

d) Isıtılmış tavaya kibrit başı karışımı doldurmak,

e) Kibrit çöplerini tutan delikli ağaç çerçeveyi sıcak bir metal plaka üzerinde tutarak kibrit çöplerinin uçlarını ısıtmak,

f) Çerçevede takılı kibrit çöplerini ısıtılmış karışıma batırdıktan sonra çerçeveyi ısıtılmış odalara koyar ve kibritleri kurutmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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