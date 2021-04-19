Kick boks da galibiyet sevinci! Gençlik Gücü Spor Kulübü Avrupa şampiyonu oldu

Toplam 25 ülke katılımı 2000 sporcu katılımıyla gerçekleşen 6. Uluslararası Turkish Open Kickboks Avrupa Kupası'nda Pendikli Burkay Güven'in kaptanlığı göğüslediği takım, düzenlenen Büyük Erkekler Point Fight Takım müsabakasında şampiyon olarak adlarını tarihe yazdırdı.

WAKO (Dünyan Kickboks Federasyonu) ve Türkiye Kickboks Federasyonu'nun birlikte düzenlediği 6. Uluslararası Turkish Open Kickboks Avrupa Kupası geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Büyük Erkekler Point Fight Takım müsabakasında şampiyonunu belirledi.

ŞAMPİYONLUK ADIM ADIM GELDİ

25 ülkeden 200 sporcunun katılımıyla gerçekleşen müsabakalarda Pendik doğumlu Burkay Güven'in kaptanlığını yaptığı takım, ilk turda Akdoğan Spor Kulübü'nü, yarı finalde Avusturya Milli Takımı'nı, finalde ise Kenan Karık Takımı'nı yenerek şampiyon oldu.

''DESTEKLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM''

Şampiyonluğunun ardından açıklamada bulunan Burkay Güven; ''Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sevgilerimi ve saygılarımı sunup teşekkürlerimi borç bilirim. Spor ve sporcuya verdikleri desteklerden ötürü şahsım ve takımım adına bir kez daha teşekkür ederim.

Bu organizasyonda bana maddi ve manevi destekte bulunan Pendik Belediyesi Başkanı Ahmet Cin ve Tuzla Belediyesi Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya, AK Parti Pendik İlçe Başkanımız Ali Şirin'e ve AK Parti Pendik İlçe Gençlik Kolları Başkanı Furkan Yeniçare'ye teşekkür ederim.

Ayrıyetten antrenörlerim Erdal Mırat, Faruk Milli ve Nurettin Diler'e, Spor Klübü müdürümüz Ümit Yılmaz ve Kickboks Federasyonu Başkanımız Salim Kayıcı'ya da teşekkürlerimi sunarım'' dedi.

TAKIM SPORCULARI

Burkay Güven

Musa Sevil

Cevat Kır

Faruk Mert Yüksel

Afra Bayram

Hilal Güngör

Zeliha Çavuşoğlu

BURKAY GÜVEN KİMDİR?

İstanbul Pendik'te doğan milli sporcu Burkay Güven, 9 yaşından beri Taekwondo ve Kickboks branşlarıyla uğraşmaktadır. Türkiye'de birçok şampiyonluğu ve derecesi olan Güven'in Avrupa Kupası Şampiyonluğu bulunmaktadır.