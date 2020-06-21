Kick boksçu kendisine saldıran 3 kişiyi 30 saniye nakavt etti

Keçiören ilçesindeki Ufuktepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda,dün gece saatlerinde dışarıdan evine dönen Ümit Ö., iddiaya göre, trafikteki sürücünün tacizine uğradı. İsmi belirlenemeyen 3 kişi tarafından önü kesilerek, darp edilen Ümit Ö., olay yerinden uzaklaştı. Ancak 3 kişi, Ümit Ö.'yü takip ederek, evinin önünde tekrar saldırdı. Saldırıya karşılık veren Ümit Ö., 3 kişiye tekme ve yumruklarla karşılılık vererek 30 saniyede yere düşürdü. Mahallelinin araya girmesiyle kavga sona ererken 3 kişi araçlarına binerek bölgeden uzaklaştı.

Yıllardır kick boks ile uğraştığını belirten sporcu Ümit Ö., olaya ilişkin olarak şunları söyledi:

"Dün normal bir şekilde evime geliyordum. Beyaz bir araç, yolda kırmızı bir araçla dalaşıyordu. Ben de yanlarından geçtim gittim. Yanlarından geçtikten sonra kafayı bana taktı, arabayı üzerime kırdı. Arkama geçti uzunları yaktı. Önüme geçti, arabayı önüme kırdı. Daha sonra indi, bağırmaya çağırmaya başladı. Ben kavga etmemek için arabadan inmedim. Elini savurunca benim dudağıma geldi ve dudağım patladı. Sonra ben yine bir şey yapmadım ama evime kadar geldim. 3 kişi beni buraya kadar takip etti, ben de artık kendimi korumam gerektiğini düşünerek o iç güdüyle hareket ettim. Yaptığım tek şey buydu. O arkadaşları da tanımam etmem, ilk defa gördüm. Trafik magandalığı dedikleri bu olsa gerek. İnsanlara sataşmak için bahane arıyorlar. Ama bu sefer yanlış kişiye çattılar. Bunun da farkına varmışlardır umarım. Hiç kimseyi dövme niyetinde değildim, ben kendimi korudum"

Ümit Ö. ayrıca olayla ilgili şikayetçi olmadığını söyledi.