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Kıçtan Bacaklı ne demek, TDK'ya göre Kıçtan Bacaklı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kıçtan Bacaklı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kıçtan Bacaklı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kıçtan Bacaklı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kıçtan Bacaklı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kıçtan Bacaklı ne demek, TDK'ya göre Kıçtan Bacaklı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kıçtan bacaklı ne demek? Kıçtan bacaklı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kıçtan bacaklı kelimesi. Peki kıçtan bacaklı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kıçtan bacaklı nedir, kıçtan bacaklı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KIÇTAN BACAKLI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kıçtan bacaklı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kıçtan bacaklı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kısa boylu (kimse)

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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