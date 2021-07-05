Heyecan dorukta... Milyonlarca insan enflasyon rakamlarının açıklanmasını bekliyor. Rakamların açıklanmasıyla 2021 kıdem tazminatı tavanı da belli olacak. Kıdem tazminatı tavanı belli oldu mu 2021? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır 2021? Kıdem tazminatı tavanı hesaplama 2021 nasıl olur? sorularının yanıtlarını sizler için derledik...

KIDEM TAZMİNATI TAVANI BELLİ OLDU MU 2021?

Kıdem tazminatından faydalanacak olanlar, merak içerisinde enflasyon rakamlarının açıklanmasını bekliyor. İşçinin işten çıkarılması nedeniyle verilen kıdem tazminatı, emeklilik, kadınlar için evlilik ve benzeri sebeplerle istifa edenler de kıdem tazminatından faydalanabiliyor. Enflasyon oranlarının açıklanması ve memur zamlarının belli olması ile şekillenen, kıdem tazminatı milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Enflasyon oranlarına ilişkin veriler TÜİK tarafından açıklandı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte kıdem tazminatı tavanı da 8.224,10 TL olarak belirlendi.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR 2021? KIDEM TAZMİNATI TAVANI HESAPLAMA 2021

Enflasyon oranlarının açıklanması sonrasında vatandaşlar kıdem tazminatı hesaplamaya başladı. Hesaplama son alınan brüt ücret üzerinden yapılıyor. Brüt ücrete yıl boyu alınan düzenli ödemelerin de dahil edilmesiyle hesaplanıyor.

Kıdem tazminatı tavanı, "Kıdem tazminatının yıllık miktarı, Devlet Memurları kanununa tabi en yüksek devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi geçemez" hükmüyle sabittir.

Söz konusu rakamlar her yıl Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon oranlarının açıklanması ile belli oluyor. Tavan rakamını memur ve memur emeklilerine yapılan zam oranı belirler. Ocak zammı ile kıdem tazminatı tavanı 7.638,96 TL oldu. 6 aylık enflasyon yüzde 8,45 oldu. Yılın ilk 6 ayı için memurlar yüzde 5,45 enflasyon zammı alacak. Buna göre Temmuz ayı itibariyle yıl sonuna kadar geçerli olacak kıdem tazminatı tavanı 8.224,10 TL'dir.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI HESAPLAMA

Vatandaşlar heyecan içerisinde enflasyonun kıdem tazminatına yansımasını araştırıyor. Kıdem tazminatı tavanı hesaplamak isteyenler brüt maaş üzerinde yola çıkarak işlem yapmaktadır. Bir çalışanın brüt maaşı son belirlenen kıdem tazminatı tavanının yani 7.638,96 TL'nin üzerindeyse kıdem tazminatı bu rakam üzerinden hesaplanır. Brüt maaşı 6 bin lira olan bir çalışan ise çalıştığı süre ile 6 bin liranın çarpımı sonucu kıdem tazminatını hesaplayabilir. En yüksek kıdem tazminatı yasa ile belirlenmektedir. Bu rakam Temmuz ayı itibariyle 8.224,10 TL olarak belirlenmiştir.