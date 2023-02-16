Kieran Dowell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kieran Dowell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kieran Dowell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kieran Dowell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kieran Dowell 10 Ekim 1997 tarihinde Ormskirk şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Kieran O'Neill Dowell şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kieran Dowell Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kieran Dowell, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Norwich City futbol takımında oynamaktadır. Norwich City takımına 30 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Kieran Dowell'nin Norwich City ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kieran Dowell Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/kierandowell1

Kieran Dowell Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kieran Dowell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Kieran Dowell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kieran Dowell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Everton U21

1 Temmuz 2017 yılında Everton

3 Ağu 2017 yılında Nottm Forest

31 Mayıs 2018 yılında Everton

2 Ocak 2019 yılında Sheff Utd

31 Mayıs 2019 yılında Everton

11 Temmuz 2019 yılında Derby

2 Ocak 2020 yılında Everton

3 Ocak 2020 yılında Wigan

23 Temmuz 2020 yılında Everton

30 Temmuz 2020 yılında Norwich

Kieran Dowell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kieran Dowell şuan Norwich City takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kieran Dowell Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Everton FC (2005-2014)

İngiltere U21 takımında 6 numaralı formasıyla 1 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 2 gol atmıştır.

İngiltere U18 takımında 14 numaralı formasıyla 24 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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