Kieran Felix kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kieran Felix Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kieran Felix adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kieran Felix Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kieran Felix 9 Ağu 1990 tarihinde Roubaix şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Fransa,Cezayir uyrukludur.Gerçek adı da Kieran Othman Félix şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kieran Felix Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BB Sport Consulting yapmaktadır. Kieran Felix, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympic Club Charleroi Farciennes futbol takımında oynamaktadır. Olympic Club Charleroi Farciennes takımına 31 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Kieran Felix'nin Olympic Club Charleroi Farciennes ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kieran Felix Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kieran Felix isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kieran Felix Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kieran Felix futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında RRC Péruwelz

1 Temmuz 2012 yılında RAEC Mons

30 Ağu 2013 yılında KRC Gent

1 Temmuz 2014 yılında FCV Dender EH

24 Ocak 2015 yılında Tourcoing FC

1 Temmuz 2016 yılında UR La Louvière

31 Ağu 2020 yılında Olym. Charleroi

Kieran Felix Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kieran Felix şuan Olympic Club Charleroi Farciennes takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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