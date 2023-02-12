Kieran Freeman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kieran Freeman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kieran Freeman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kieran Freeman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kieran Freeman 30 Mart 2000 tarihinde Aberdeen şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Kieran Ewan Freeman şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kieran Freeman Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kieran Freeman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dundee United FC futbol takımında oynamaktadır. Dundee United FC takımına 10 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Kieran Freeman'nin Dundee United FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Kieran Freeman Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kieran Freeman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kieran Freeman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kieran Freeman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağu 2016 yılında Southampton U18

1 Temmuz 2018 yılında Southampton U23

10 Ocak 2020 yılında Dundee United

25 Eylül 2020 yılında Peterhead FC

15 Ocak 2021 yılında Dundee United

5 Mart 2021 yılında Peterhead FC

5 Mayıs 2021 yılında Dundee United

Kieran Freeman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kieran Freeman şuan Dundee United FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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