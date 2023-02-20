Kieran Gibbs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kieran Gibbs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kieran Gibbs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kieran Gibbs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kieran Gibbs 26 Eylül 1989 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Kieran James Ricardo Gibbs şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kieran Gibbs Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GROW yapmaktadır. Kieran Gibbs, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Inter Miami CF futbol takımında oynamaktadır. Inter Miami CF takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kieran Gibbs'nin Inter Miami CF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kieran Gibbs Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/KieranGibbs

http://www.instagram.com/kierangibbs/

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Kieran Gibbs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kieran Gibbs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 14.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kieran Gibbs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kieran Gibbs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Arsenal U18

1 Temmuz 2007 yılında Arsenal

31 Ocak 2008 yılında Norwich

27 Nisan 2008 yılında Arsenal

30 Ağustos 2017 yılında West Brom

1 Temmuz 2021 yılında Miami

Kieran Gibbs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kieran Gibbs şuan Inter Miami CF takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kieran Gibbs Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Wimbledon FC (2001–2004), Arsenal FC (2004–2007)

İngiltere takımında 3 numaralı formasıyla 11 Ağustos 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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