Kieran Ngwenya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kieran Ngwenya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kieran Ngwenya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kieran Ngwenya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kieran Ngwenya 25 Eylül 2002 tarihinde Glasgow şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Malavi,Trinidad ve Tobago uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kieran Ngwenya Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Kieran Ngwenya, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raith Rovers FC futbol takımında oynamaktadır. Raith Rovers FC takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kieran Ngwenya'nin Raith Rovers FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Kieran Ngwenya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kieran Ngwenya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kieran Ngwenya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kieran Ngwenya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Aberdeen U18

1 Temmuz 2020 yılında Aberdeen FC B

25 Mart 2021 yılında Cove Rangers FC

12 Mayıs 2021 yılında Aberdeen FC B

16 Eylül 2021 yılında Kelty Hearts

1 Mayıs 2022 yılında Aberdeen FC B

28 Temmuz 2022 yılında Raith Rovers

31 Mayıs 2023 yılında Aberdeen FC B

Kieran Ngwenya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kieran Ngwenya şuan Raith Rovers FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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