Kieran Offord kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kieran Offord Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kieran Offord adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kieran Offord Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kieran Offord 28 Mart 2004 tarihinde Airdrie şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kieran Offord Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Momentum Sports Management yapmaktadır. Kieran Offord, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Mirren FC futbol takımında oynamaktadır. St. Mirren FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kieran Offord'nin St. Mirren FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Kieran Offord Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kieran Offord isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Kieran Offord Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kieran Offord futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında St. Mirren U18

2 Aralık 2021 yılında East Stirlingshire FC

13 Aralık 2021 yılında St. Mirren U18

1 Ocak 2022 yılında East Stirlingshire FC

10 Mayıs 2022 yılında St. Mirren U18

1 Temmuz 2022 yılında St. Mirren

2 Eylül 2022 yılında Alloa Athletic

20 Ocak 2023 yılında St. Mirren

Kieran Offord Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kieran Offord şuan St. Mirren FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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