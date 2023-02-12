Kieran Wright kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kieran Wright Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kieran Wright adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kieran Wright Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kieran Wright 1 Nisan 2000 tarihinde Stepps şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kieran Wright Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kieran Wright, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glasgow Rangers futbol takımında oynamaktadır. Glasgow Rangers takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kieran Wright'nin Glasgow Rangers ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Kieran Wright Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kieran Wright isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kieran Wright Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kieran Wright futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Rangers U20

19 Ağu 2016 yılında Gala Fairydean

1 Mayıs 2017 yılında Rangers U20

3 Ocak 2018 yılında Albion Rovers

30 Mayıs 2018 yılında Rangers U20

1 Temmuz 2018 yılında Rangers II

1 Ağu 2018 yılında Raith Rovers

6 Ocak 2019 yılında Rangers II

30 Ocak 2020 yılında Alloa Athletic

30 Nisan 2020 yılında Rangers II

1 Temmuz 2020 yılında Glasgow Rangers

27 Ağu 2020 yılında Partick Thistle

5 Mayıs 2021 yılında Rangers II

1 Temmuz 2021 yılında Glasgow Rangers

22 Ekim 2021 yılında Alloa Athletic

29 Ekim 2021 yılında Glasgow Rangers

13 Ocak 2022 yılında Dumbarton FC

10 Mayıs 2022 yılında Glasgow Rangers

Kieran Wright Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kieran Wright şuan Glasgow Rangers takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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