Kiev'de patlamalar durmuyor! Şehir Rus işgali altında!

Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınlarında meydana gelen şiddetli patlamada 6 kişinin yaralandığı açıklandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekat, beşinci gününde de devam ediyor. Belarus sınırında masaya oturan taraflar, 6 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

ŞİDDETLİ PATLAMA YAŞANDI

Toplantının ardından Rus ordusu tarafından dört bir yandan abluka altına alınan başkent Kiev'de şiddetli bir patlama meydana geldi.

Patlamanın Kiev'e 12 kilometre uzaklıktaki bir alanda yaşandığı açıklandı. Son günlerde yaşanılanların en şiddetlisi olduğu belirtilen patlama sonrası, tren garı karartıldı. Halka sığınaklara inme çağrısı yapıldı.

BROVARY BELEDİYE BAŞKANI: EN AZ 6 YARALI VAR

Brovary Belediye Başkanı İgor Sapojko, şehre saldırı olduğunu ve sığınaklara gidilmesi gerektiğini açıklayarak, "Birkaç dakika önce şehre hava saldırısı düzenlendi. En az 6 yaralı var. Sığınaklarda kalın" dedi.

Balistik füze iddiası

Söz konusu saldırının balistik füze ile yapıldığı üstünde duruluyor.