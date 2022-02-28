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Kiev'de patlamalar durmuyor! Şehir Rus işgali altında!

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekat, beşinci gününde de tüm hızıyla devam ediyor. Kiev'in Brovary bölgesinden aktarılan gelişmeye göre şehre hava saldırısı düzenlendi. Görüntüler kameralar tarafından kaydedildi.

Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınlarında meydana gelen şiddetli patlamada 6 kişinin yaralandığı açıklandı.
Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekat, beşinci gününde de devam ediyor. Belarus sınırında masaya oturan taraflar, 6 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

ŞİDDETLİ PATLAMA YAŞANDI

Toplantının ardından Rus ordusu tarafından dört bir yandan abluka altına alınan başkent Kiev'de şiddetli bir patlama meydana geldi.

Patlamanın Kiev'e 12 kilometre uzaklıktaki bir alanda yaşandığı açıklandı. Son günlerde yaşanılanların en şiddetlisi olduğu belirtilen patlama sonrası, tren garı karartıldı. Halka sığınaklara inme çağrısı yapıldı.

Kiev'de patlamalar durmuyor!

BROVARY BELEDİYE BAŞKANI: EN AZ 6 YARALI VAR

Brovary Belediye Başkanı İgor Sapojko, şehre saldırı olduğunu ve sığınaklara gidilmesi gerektiğini açıklayarak, "Birkaç dakika önce şehre hava saldırısı düzenlendi. En az 6 yaralı var. Sığınaklarda kalın" dedi.

Balistik füze iddiası
Söz konusu saldırının balistik füze ile yapıldığı üstünde duruluyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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