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Kiev'in Çayka ilçesinde "Birlik Kırım Tatar Kültür Merkezi" açıldı

KİEV (AA) - Ukrayna'nın başkent Kiev'in Çayka ilçesinde "Birlik Kırım Tatar Kültür Merkezi" açıldı.Açılışta Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım'ın ilhakından sonra yaklaşık 25-30 bin Kırım Tatarı'nın vatanlarını terk edip Ukrayna ana toprağına geçmek...

Kiev'in Çayka ilçesinde "Birlik Kırım Tatar Kültür Merkezi" açıldı

KİEV (AA) Açılışta Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım'ın ilhakından sonra yaklaşık 25-30 bin Kırım Tatarı'nın vatanlarını terk edip Ukrayna ana toprağına geçmek zorunda kaldığını belirterek, "Burada yaşayan Kırım Taraları için böyle merkezler açılması örf ve adetlerini korumak için çok önemli. Bu merkezin açılmasında yardımı geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov ise bugünkü açılışla önemli bir olaya tanık olduklarını söyledi.

"350 senelik bir Kırım Hanlığımız vardı. 350 senelik bir devlet dünyada çok değildir." diyen Çubarov, Kırım Tatarlarının kendi devletlerinde ama kendi topraklarında olmadığını belirterek bu gibi projelerle birlik olmak gerektiğini kaydetti.

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Kırım Tatarları için kolay zamanlar olmadığını, zorlukların farkında olduklarını belirterek, "Yalnız değilsiniz ve hiçbir zaman da olmadınız. Türkiye geçmişteki gibi Kırım Tatarlarına yardım etmeye devam edecektir. Bu sabah Dışişleri Bakanlığı da önceki günlerde hapse mahkum olan Kırım Tatarları için tepkisini ortaya koymuştur." ifadesini kullandı.

Açılışta Ukrayna Parlamentosu Milletvekili ve Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Rüstem Umerov ile Ukrayna Devlet Başkanlığı Kırım Daimi Temsilcisi Anton Korineviç de görüşlerini ifade etti.



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