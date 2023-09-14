Kiğılı, Almanya’nın hentbol takımının resmi giyim sponsoru oldu

Türkiye erkek giyim moda perakendesinin önde gelen markası Kiğılı, Almanya'nın 1. Lig hentbol takımı Rhein Neckar Löwen ile resmi giyim sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Yurt içi ve yurt dışında spor odaklı sponsorluklar ile sporun kapsayıcılığına fazlasıyla önem veren Kiğılı, başta Türkiye Voleybol Federasyonu, Türkiye Hentbol Federasyonu olmak üzere, İtalya Milli Basketbol Takımı, Romanya Milli Futbol Takımı, Başakşehir, Sivasspor, ve Alanyaspor futbol takımlarının ve Bahçeşehir Koleji Basketbol takımının resmi giyim sponsorluklarına devam ederken, son olarak giyim sponsorluğuna 2023 Almanya Kupa Şampiyonu hentbol takımı Rhein Neckar Löwen'i ekledi.

Hilal Suerdem: "Sponsorluklarımızla gurur duyuyoruz."

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, "Bir Türk markası olarak sporun evrenselliğini ve kapsayıcılığını desteklemek, branş ayırmadan her alanda sporun ve sporcuların yanında olmak bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Takım sponsorlukları yanı sıra bireysel sporculara da destek olmaya önem veriyoruz. Özellikle son 3 yıldır giyim sponsoru olduğumuz Türkiye Voleybol Federasyonu bünyesindeki A Milli Kadın ve Erkek Voleybol Takımları'nın dünya arenasında şampiyonluk kürsüsüne çıkması bizleri çok gururlandırdı. Uluslararası arenada da desteklediğimiz takımların başarıları hem markamız ve hem de ülkemizin tanıtımı açısından bir o kadar kıymetli. 2023 yılında Şampiyonlar Ligi'ne çıkacak Alman Hentbol Takımı Rhein Neckar Löwen'in resmi giyim sponsoru olmak bizleri çok heyecanlandırdı. Almanya fazlasıyla önem verdiğimiz ülkelerden bir tanesi. Bu desteklerimiz ise Almanya'daki hedeflerimizi simgeliyor. Sponsorluğumuzun hayırlı olmasını ve Rhein Neckar Löwen Hentbol Takımı'na bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)