Kiğılı, İzmir'de doğaya 5 bin ağaç kazandıracak

İSTANBUL (AA) - Son dönemde yaşanan orman yangınlarına karşı harekete geçen Kiğılı, İzmir’in Kınık sahasında 5 bin ağaçlık "Kiğılı Ormanı"nı doğaya kazandıracağını açıkladı.

Kiğılı'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin “ciğerini yakan” ve gündeme oturan orman yangınlarına karşı erkek moda markası Kiğılı, ilk adımı attı. Türkiye’nin farklı bölgelerinde çıkan, yüzlerce hektar ormanın ve sayısız hayvanın hayatını kaybetmesine neden olan orman yangınlarına ilişkin bir film yayınlayan Kiğılı, #1FİDAN1CAN etiketi ile önemli bir kampanyaya da öncülük ediyor.

“Türkiye’de ormanların sesi yok oluyor” sloganı ile başlatılan kampanya kapsamında İzmir’in yeniden ağaçlandırılması konusunda öncü rol oynayan Kiğılı, Kınık sahasında 5 bin ağaçlık Kiğılı Ormanı’nı doğaya kazandırarak ormanların sesi olacak.

“Ormanlarımız yeniden canlansın diye" harekete geçtiğini bu film aracılığıyla sosyal medyada duyuran Kiğılı, yangınların Ege Bölgesi'nde üzücü miktarda geniş bir alana zarar vermesi nedeniyle İzmir Ege Orman Vakfı iş birliğiyle fidan dikmeye karar verdiğini açıkladı.

Ormanların canlılık kaynağı yeşil örtüyü güçlendirerek ormanlardaki hayvan yaşamını yeniden canlandırmak ve fidan dikim farkındalığını arttırmak için sosyal medya üzerinden #1FİDAN1CAN etiketi ile bir kampanya da başlatan Kiğılı doğaya duyarlı herkesi fidan dikim seferberliğine ortak olmaya davet etti.

Ayrıca Ege Orman Vakfı’na fidan ekimi ile destek olan Kiğılı kampanyanın sürdürülebilir olması ve ormanın genişlemeye devam edebilmesi için 3 ay boyunca müşterileri adına fidan dikmeye devam edecek.

Kaynak: AA