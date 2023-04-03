Kiichi Taguchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kiichi Taguchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kiichi Taguchi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kiichi Taguchi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kiichi Taguchi 13 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 田口 輝一 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kiichi Taguchi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Tokyo U18 futbol takımında oynamaktadır. FC Tokyo U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Kiichi Taguchi'nin FC Tokyo U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kiichi Taguchi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kiichi Taguchi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Nisan 2023 yılında Juntendo Univ.
Kiichi Taguchi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kiichi Taguchi şuan FC Tokyo U18 takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
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