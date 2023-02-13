Kike Barja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kike Barja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kike Barja kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kike Barja ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kike Barja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kike Barja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kike Barja

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kike Barja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kike Barja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kike Barja 1 Nisan 1997 tarihinde Noáin şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Enrique Barja Alfonso şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kike Barja Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Kike Barja, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Osasuna futbol takımında oynamaktadır. Osasuna takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Kike Barja'nin Osasuna ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Kike Barja Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kikebarja/

Kike Barjaboyu ve yaşı kaç

Kike Barja Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kike Barja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kike Barja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kike Barja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında CA Osasuna Prom

1 Ocak 2018 yılında Osasuna

Kike Barja kimdir

Kike Barja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kike Barja şuan Osasuna takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kike Barja nereli

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