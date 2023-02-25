Kike Cadete kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kike Cadete Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kike Cadete kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kike Cadete ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kike Cadete kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kike Cadete Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kike Cadete kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kike Cadete Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kike Cadete adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kike Cadete Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kike Cadete 24 Haziran 1994 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Enrique López Fernández şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kike Cadete Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MESAS SPORT yapmaktadır. Kike Cadete, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Melbourne Victory futbol takımında oynamaktadır. Melbourne Victory takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kike Cadete'nin Melbourne Victory ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kike Cadete Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kikelopez3/

Kike Cadete Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kike Cadete isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Kike Cadete Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kike Cadete futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Unión Adarve

1 Temmuz 2018 yılında San Luis

23 Temmuz 2019 yılında Querétaro FC

30 Haziran 2020 yılında San Luis

7 Nisan 2021 yılında FC Astana

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

21 Temmuz 2022 yılında Melbourne

Kike Cadete kimdir

Kike Cadete Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kike Cadete şuan Melbourne Victory takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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Kike Cadete nereli

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