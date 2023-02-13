Kike Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kike Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kike Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kike Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kike Garcia 25 Kasım 1989 tarihinde Motilla de Palancar şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Enrique García Martínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kike Garcia Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kike Garcia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Osasuna futbol takımında oynamaktadır. Osasuna takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kike Garcia'nin Osasuna ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kike Garcia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kike_garcia17/?hl=es

Kike Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kike Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Kike Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kike Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Murcia U19

1 Temmuz 2008 yılında Murcia Imperial

1 Temmuz 2009 yılında Real Murcia

15 Temmuz 2014 yılında Middlesbrough

3 Şubat 2016 yılında Eibar

1 Temmuz 2021 yılında Osasuna

Kike Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kike Garcia şuan Osasuna takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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