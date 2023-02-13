Kike Salas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kike Salas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kike Salas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kike Salas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kike Salas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kike Salas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kike Salas

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kike Salas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kike Salas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kike Salas 23 Nisan 2002 tarihinde Sevilla şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Enrique Jesús Salas Valiente şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kike Salas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Kike Salas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Tenerife futbol takımında oynamaktadır. CD Tenerife takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kike Salas'nin CD Tenerife ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kike Salas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kiikeesalas/?hl=es

Kike Salasboyu ve yaşı kaç

Kike Salas Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kike Salas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kike Salas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kike Salas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Altair U16

1 Temmuz 2017 yılında Sevilla U16

1 Temmuz 2018 yılında Sevilla U17

1 Temmuz 2019 yılında Sevilla Juv. B

1 Temmuz 2020 yılında Sevilla Juv. A

1 Temmuz 2021 yılında Sevilla Atl.

1 Ocak 2023 yılında Sevilla

31 Ocak 2023 yılında CD Tenerife

30 Haziran 2023 yılında Sevilla

Kike Salas kimdir

Kike Salas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kike Salas şuan CD Tenerife takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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Kike Salas nereli

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