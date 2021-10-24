Kıkırdak Doku ne demek, TDK'ya göre Kıkırdak Doku kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kıkırdak doku ne demek? Kıkırdak doku TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kıkırdak doku kelimesi. Peki kıkırdak doku ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kıkırdak doku nedir, kıkırdak doku kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KIKIRDAK DOKU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kıkırdak doku kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kıkırdak doku kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kemiklerin bağlantı yerlerinde bulunan, katı, esnek ve saydam doku

