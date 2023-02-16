Kiko Casilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kiko Casilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kiko Casilla kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kiko Casilla ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kiko Casilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kiko Casilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kiko Casilla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kiko Casilla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kiko Casilla 2 Ekim 1986 tarihinde Alcover şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Francisco Casilla Cortés şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kiko Casilla Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CONTROL ORIENTADO yapmaktadır. Kiko Casilla, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Getafe futbol takımında oynamaktadır. Getafe takımına 10 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Kiko Casilla'nin Getafe ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kiko Casilla Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/kikocasilla13

http://www.instagram.com/kikocasilla/

Kiko Casillaboyu ve yaşı kaç

Kiko Casilla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kiko Casilla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kiko Casilla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kiko Casilla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2003 yılında Real Madrid C

1 Temmuz 2005 yılında RM Kastilya

1 Temmuz 2007 yılında RCD Espanyol B

1 Ocak 2008 yılında Espanyol

1 Temmuz 2008 yılında Cádiz CF

1 Haziran 2010 yılında Espanyol

1 Ağu 2010 yılında FC Cartagena

1 Haziran 2011 yılında Espanyol

17 Temmuz 2015 yılında Real

17 Ocak 2019 yılında Leeds

12 Temmuz 2021 yılında Elche CF

30 Haziran 2022 yılında Leeds

10 Ağu 2022 yılında Getafe

Kiko Casilla kimdir

Kiko Casilla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kiko Casilla şuan Getafe takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Kiko Casilla Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya takımında 23 numaralı formasıyla 18 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Kiko Casilla nereli

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