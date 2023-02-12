Kiko Femenia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kiko Femenia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kiko Femenia kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kiko Femenia ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kiko Femenia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kiko Femenia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kiko Femenia

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kiko Femenia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kiko Femenia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kiko Femenia 2 Şubat 1991 tarihinde Sanet y Negrals şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Francisco Femenía Far şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kiko Femenia Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Goal Management yapmaktadır. Kiko Femenia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Villarreal futbol takımında oynamaktadır. Villarreal takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kiko Femenia'nin Villarreal ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Kiko Femenia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/kikofeme

http://www.instagram.com/kikof.21/

Kiko Femeniaboyu ve yaşı kaç

Kiko Femenia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kiko Femenia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kiko Femenia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kiko Femenia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Hércules CF B

1 Temmuz 2009 yılında Hércules CF

1 Temmuz 2011 yılında Barcelona B

26 Ağu 2013 yılında RM Kastilya

1 Eylül 2014 yılında Kulüpsüz

7 Ocak 2015 yılında Alcorcón

2 Temmuz 2015 yılında Alavés

1 Temmuz 2017 yılında Watford

28 Temmuz 2022 yılında Villarreal

Kiko Femenia kimdir

Kiko Femenia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kiko Femenia şuan Villarreal takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

C.D. Denía

Kiko Femenia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya U20 takımında 7 numaralı formasıyla 20 Nisan 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kiko Femenia nereli

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